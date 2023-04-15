Ümit Özdağ Avcılar’da esnaf ziyareti yaptı

Esenyurt’tan öğle saatlerinde Avcılara gelerek esnaf ziyaretleri yapan ve partisinin yabancılarla ilgili politikasını anlatarak destek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Ekonomik sıkıntıları dinliyoruz. İstanbul’daki 4, Türkiye’deki 13 milyon sığınmacı ve bunların şehir üzerinde oluşturduğu yükü konuşuyoruz” dedi.

Özdağ, konuştuğu kadınlara gece dışarıda rahat yürüyüp yürümediklerini, kaç çocukları olduğunu sorarken, yüksek doğum oranı ile sayıları hızla artan yabancıların 20 yıl içerisinde 19.5 milyonu bulacağını savundu.

Özdağ, Diyarbakır’da mitingde HÜDA-PAR ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aynı platformda konuştuğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

* “Zafer Partisi olarak büyük bir gururla söylüyoruz. Atatürk’ün 6 oku da Türk yaşının 9 ışığı da Zafer Partisi’nde temsil edilebilmektedir.

* Biz Atatürk’ün yolundan yürüyen, Ata ittifakında bir araya gelmiş ve 1924 anayasasını, milli üniter devleti yıktırmamakta kararlı ve mücadeleyi de sonuna kadar sürdürecek bir kadroyuz.” DHA