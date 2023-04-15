50.7 F
Los Angeles
15 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemÜmit Özdağ Avcılar’da esnaf ziyareti yaptı

Ümit Özdağ Avcılar’da esnaf ziyareti yaptı

Alaturka Online
Alaturka Online

Esenyurt’tan öğle saatlerinde Avcılara gelerek esnaf ziyaretleri yapan ve partisinin yabancılarla ilgili politikasını anlatarak destek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Ekonomik sıkıntıları dinliyoruz. İstanbul’daki 4, Türkiye’deki 13 milyon sığınmacı ve bunların şehir üzerinde oluşturduğu yükü konuşuyoruz” dedi.

Özdağ, konuştuğu kadınlara gece dışarıda rahat yürüyüp yürümediklerini, kaç çocukları olduğunu sorarken, yüksek doğum oranı ile sayıları hızla artan yabancıların 20 yıl içerisinde 19.5 milyonu bulacağını savundu.

Özdağ, Diyarbakır’da mitingde HÜDA-PAR ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aynı platformda konuştuğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

* “Zafer Partisi olarak büyük bir gururla söylüyoruz. Atatürk’ün 6 oku da Türk yaşının 9 ışığı da Zafer Partisi’nde temsil edilebilmektedir.

* Biz Atatürk’ün yolundan yürüyen, Ata ittifakında bir araya gelmiş ve 1924 anayasasını, milli üniter devleti yıktırmamakta kararlı ve mücadeleyi de sonuna kadar sürdürecek bir kadroyuz.” DHA

Gündem
Önceki haber
Üsküdar’daki kaçak kafelerde ilgili yeni açıklama
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,457BeğenenlerBeğen
16,195TakipçilerTakip Et
3,512TakipçilerTakip Et
7,699TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States