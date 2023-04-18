Ümit Özdağ: Belime silahı takar, kendimi korurum

Akşam saatlerinde partisinin yarın için düzenlediği programlara katılmak üzere Adana’ya gelecek olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından kendisine koruma ekibi verilmesinin reddedildiğini kaydetti.

“BELİME SİLAHIMI TAKAR KENDİMİ KORURUM”

Özdağ, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* “Bu akşam Adana’da olacağım. Adana Emniyet Müdürlüğü bana koruma ekibi vermeyi reddetmiş.

* Adana Emniyet müdürüne iletilmek üzere yazıyorum. Belime silahımı takar kendimi korurum. Bundan sonra ekip yollasan da istemiyorum. Beni koruyacak binlerce Adanalı var.”