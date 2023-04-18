55.1 F
Los Angeles
18 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemÜmit Özdağ: Belime silahı takar, kendimi korurum

Ümit Özdağ: Belime silahı takar, kendimi korurum

Alaturka Online
Alaturka Online

Akşam saatlerinde partisinin yarın için düzenlediği programlara katılmak üzere Adana’ya gelecek olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından kendisine koruma ekibi verilmesinin reddedildiğini kaydetti.

“BELİME SİLAHIMI TAKAR KENDİMİ KORURUM”

Özdağ, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* “Bu akşam Adana’da olacağım. Adana Emniyet Müdürlüğü bana koruma ekibi vermeyi reddetmiş.

* Adana Emniyet müdürüne iletilmek üzere yazıyorum. Belime silahımı takar kendimi korurum. Bundan sonra ekip yollasan da istemiyorum. Beni koruyacak binlerce Adanalı var.”

Gündem
Önceki haber
Barış Boyun’un kardeşi Silivri’de yakalandı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,466BeğenenlerBeğen
16,193TakipçilerTakip Et
3,513TakipçilerTakip Et
7,700TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States