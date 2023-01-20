Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu’ya tazminat ödeyecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı yaptığı dönemde Buğra Kavuncu’nun FETÖ’yle irtibatlı olduğunu iddia etmişti. Ümit Özdağ’ın dile getirdiği iddialar nedeniyle, Buğra Kavuncu kendi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak konunun araştırılmasını istemişti. Bu durum üzerine soruşturma açılmış ve 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Buğra Kavuncu hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Savcılıktan takipsizlik kararı alan Kavuncu, ortaya atılan iddialar üzerine kendisine iftira attığını öne sürdüğü Ümit Özdağ hakkında ‘kişilik haklarının zedelendiği’ gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.

Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılan duruşmada taraf avukatları sözlü savunma yaptı. Kavuncu’nun avukatı, Dosyanın tekemmül ettiğini belirterek, “Bizce müvekkilin kişilik haklarının zedelendiği sabittir. Dolayısıyla davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN ‘FETÖ’CÜ’ DEMEDİ”

Özdağ’ın avukatı ise, “Müvekkilimin, davacıya (Kavuncu) hiçbir zaman FETÖ’cü şeklinde bir ithamı bulunmamıştır. FETÖ’cü olmakla FETÖ’yle iltisaklı olmak farklı kavramlardır. Davacının sosyal çevresinin bir kısmının FETÖ’yle bağlantısı ve iltisakı vardır. Müvekkilimde söz konusu programda bu rahatsızlığını dile getirmiştir” dedi.

SOYLU KAVGASINI İŞARET ETTİ

Avukat, olayın yaşanmasından 2 yıl sonra Özdağ hakkında fezleke düzenlenerek meclise gönderildiğini belirterek, “Fezlekenin düzenlendiği tarih müvekkil ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TV’de gerçekleştirdiği kavgadan iki hafta sonradır. Yargı ve yürütme bu kavgadan sonra müvekkilimin üzerine yürümeye başlamıştır” dedi.

DAVAYI KISMEN KABUL ETTİ

Savunmaların ardından araştırılacak başka bir hususun kalmadığını belirten mahkeme hakimi, davanın kısmen kabulüyle Ümit Özdağ’ın Kavuncu’ya 20 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Özdağ, gerekçeli karar tebliğinden sonra karara itiraz edebilecek.