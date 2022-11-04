Ümit Özdağ: Erdoğan’ın yasal olarak seçimlere girmesi mümkün değil

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Seçimlere Recep Tayyip Erdoğan’ın yasal olarak girmesi mümkün değil. Çünkü anayasaya göre iki kez cumhurbaşkanlığı yapılabilir ve iki kez cumhurbaşkanı oldu” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli ziyaretler için Kayseri’ye geldi. Parti binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, seçim kampanyalarına başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

– Bu ay içinde 17 ilimizde ziyaretlerde ve temaslarda bulunacağız. Seçimlere kadar da bu yoğun çalışma takvimini sürdüreceğiz. Seçimlerin ne zaman yapılacağı meselesi de ülkemizde ne yazık ki bir anayasa ihlali meselesine dönmüştür.

– Normal şartlarda seçimlerin haziran ayında yapılması gerek ve mevcut anayasaya göre haziranda yapılacak bu seçimlere Recep Tayyip Erdoğan’ın yasal olarak girmesi mümkün değil. Çünkü anayasaya göre iki kez cumhurbaşkanlığı yapılabilir ve Erdoğan iki kez cumhurbaşkanı oldu.

TÜRK HALKINA NASIL İZAH EDECEKSİNİZ

– Görüyoruz ki CHP ve İYİ Parti, Erdoğan mağdur olmasın diye erken seçime destek vereceklerini açıkladılar. Erken seçimde bir sene önce değil, bir ay önce yani erken de değil aslında. Sadece adı erken seçim.

– Akşener’ in izahını anlamak mümkün değil. ‘Erdoğan mağdur olmasın’ diye diyorlar. Anayasa iki kez cumhurbaşkanlığı öngörmüşse bir daha aday olabilsin diye anayasaya karşı hile yapmanızı Türk halkına nasıl izah edeceksiniz? Siz nasıl muhalefet partisisiniz? Siz çakma muhalefetsiniz. Siz Erdoğan’ın payandasısınız.

BIRAKIN O AYIP YSK’YA AİT OLSUN

– “Efendim biz yapmazsak nasıl olsa Yüksek Seçim Kurulu yapar.” Bırakın Yüksek Seçim Kurulu anayasayı çiğnesin. Bırakın o ayıp YSK’ ya ait olsun. Buradan bütün Türk halkına sesleniyorum. Erdoğan anayasayı çiğnemek için hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener de kendisine yardımcı oluyor. Bu seçimin erken olmasına falan gerek yok. Bu seçim tarihinde olmalı.

– Erdoğan bunu tek başına yapamıyor. Bunun için CHP ve İYİ Parti’nin desteğine ihtiyacı var. CHP ve İYİ Parti, Erdoğan mağdur olmasın, mağduru oynamasın diye anayasaya karşı hile sürecine ortak olacaklarını açıklıyorlar. Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır? Bu nasıl bir muhalefet anlayışıdır?

– Hiç kimse, YSK’nın anayasayı ihlal ederek, ‘Erdoğan’ı nasıl olsa aday gösterirler’ şeklindeki izahla bu işten kurtulacağını zannetmesin. Biz Zafer Partisi olarak seçim kampanyamıza başladık ve seçimlerin de gerçek tarihinde yapılmasını istiyoruz. “Erdoğan da bu seçimde aday olamaz” diyoruz. (DHA)

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