Ümit Özdağ Esenyurt’ta Sinan Oğan için imza istedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esenyurt İlçe Seçim Kurulu önünde cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan için imza toplayan partilileri ziyaret etti.

Partililerle görüşen Özdağ, ilçe teşkilatından imza toplamak için sokak sokak dağılmalarını istedi. Özdağ daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Esenyurtlulara imza vermeleri için çağrı yapan Özdağ, “Bugünü bir başlangıç noktası yapabilirsiniz. Suriyelilerin, Afganların vatanlarına dönmesini istiyorsanız, onlar için bir geri dönüş bileti almak istiyorsanız gelin Sinan Oğan’a imza verin ve bu geri dönüş biletine siz de bir katkı yapın” dedi. (DHA)