Ümit Özdağ: FETÖ’yü son haçlı seferi olarak nitelendiriyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Biz, Zafer Partisi olarak FETÖ’yü son haçlı seferi olarak nitelendiriyoruz. FETÖ’yle uzun vadeli bir mücadele içinde birinci haçlı seferine karşı mücadele eden Selçuklu Sultanı’nın adından esinlenerek mücadele konseptimizi oluşturduk” dedi.

İsmail AKDUMAN

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bolu ziyareti sırasında basın açıklaması yaptı. Özdağ, şöyle konuştu:

* “FETÖ’cü Hakan Şükür bize oy vermezmiş, oyunu istemiyoruz. Canı cehenneme diyoruz. Futbolcuyken de çok akıllı değildi ama şimdi tam bir salak olduğunu gösteriyor. FETÖ’nün biz düşmanlık yapması kadar normal bir şey yok ama 6’lı Masa’yı da nasıl desteklediğini gördük bu FETÖ’cü salağın.

* Herkes kimin kim tarafından desteklendiğini görerek tekrar bulunduğu yerin doğru olup olmadığını kendisine sormalı. Sadece Fethullahçı Hakan Şükür değil Emre Uslu ve diğer FETÖ’cüler de bu saldırıda sahaya indi. Hepsine gereken dersi dün (20.10.2022) sosyal medya üzerinden verdim.

* Fethullah Gülen 2011’de Pennsylvania’da yapmış olduğu bir konuşmada beni direkt hedef göstererek bana karşı nasıl operasyon yapmaları gerektiğini benim önümü siyaseten nasıl tıkamaları gerektiğini ve kendileri için nasıl tehlikeli olduğumu ortaya koymuştur. Buna benim ekleyecek bir şeyim yok.

* Biz, Zafer Partisi olarak FETÖ’yü son haçlı seferi olarak nitelendiriyoruz. FETÖ’yle uzun vadeli bir mücadele içinde birinci haçlı seferine karşı mücadele eden Selçuklu Sultanı’nın adından esinlenerek mücadele konseptimizi oluşturduk. Bundan sonra da gerek FETÖ’cülerle gerek PKK ile gerek IŞİD ve diğer selefi örgütlerle Zafer Partisi olarak stratejik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

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