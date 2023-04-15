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15 Nisan 2023
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Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Alaturka Online
Alaturka Online

Diyarbakır Barosu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 14 Mayısta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin yürütülen çalışmalar sırasındaki söylemleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“KATİL VE DAĞDAN İNMİŞLER ŞEKLİNDE NİTELENDİRMELER…”

Suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı;

*Türk Ceza Kanunun 216ncı maddesinde yer alan düzenleme, doğrudan ifadenin içeriğini hedefe alarak bir sınırlama öngörmemektedir. İfadenin iletişimsel etkisinin muhatapları üzerinde yarattığı varsayılan etkiyi değil, somut vakıada kullanılan ifadenin yaratmış olduğu etkiyi dikkate almaktadır.

*Türkiye’nin de taraf olduğu, Birleşmiş Milletler’in Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 20’nci maddesinde ayrımcılığı, düşmanlığı veya şiddeti kışkırtan her türlü ulusal, ırkçı veya dinsel nefret savunusunun kanunla yasaklanacağı belirtilmiştir.

*Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; şüpheli tarafından seçim çalışmalarının yürütüldüğü sırada, HDP ve YSP’li yurttaşlara ilişkin katil ve dağdan inmişler şeklinde nitelendirmelerde bulunduğu görülmektedir.

*Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu ile kamu güvenliği açısından tehlikeli olan kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya halkın bir kesimini belirli nedenlerle alenen aşağılama ya da halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama yasaklanarak, toplum içinde çıkacak kargaşa ve huzursuzluk engellenmek istenmiştir.

*Nitekim bu suç tipi, toplumun bir kesiminin, diğer bir kesimine karşı kin ve düşmanlık beslemesini önlemek amacıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda, şüphelinin söylemleri gözetildiğinde, ayrımcı ve nefret içerir söylemlerde bulunulmuş, olup Türk Ceza Kanununun 216nın Maddesi kapsamında şüphelinin cezalandırılması gerekir. (DHA)

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