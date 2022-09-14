Ümit Özdağ ile Gaziantep Valisi arasında video atışması

Gaziantep’te bir eczacı teknisyeninin Suriyeliler tarafından yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın tartışmaları devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya paylaşımıyla olayı kapatmaya çalışmakla suçladığı Gaziantep Valisi Davut Gül, yaralı vatandaşı ziyaret ettiği bir paylaşımla iddialara cevap verdi.

Ahmet KAYA

Gaziantep’te önceki gün bir diş teknisyeni ile Suriyeli bir grup arasında çıkan kavga sonrası, Türk vatandaşının kolunun Suriyeliler tarafından kılıçla kesildiği yolundaki sosyal medya paylaşımlarıyla başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından “Türk eczacıya saldırı sırasında ve sonrasında olanları ilk kez göreceksiniz. Gaziantep Valisi ve Emniyet Müdürü’nün de olayın üstünü kapatma yaklaşımını izleyeceksiniz” diyerek bir video paylaştı.

Paylaşımın başında olay sırasında Suriyeli bir kişinin elinde kılıçla kalabalığı dağıtması ve insanların kaçışması, ardından da Zafer Partisi İl Başkanı Mehmet Pamuk’un yaralanan Hamit Yıldız’ın ağabeyi ve kuzeni olduğu belirtilen kişilerle yaptığı söyleşi yer alıyor.

ELLERİNDE KILIÇ VAR

Yaralının kardeşi olduğunu söyleyen kişi açıklamasında şöyle konuştu:

“Suriyelilerin diş kliniğinin önüne araçlarını çektiklerini, kardeşinin malzeme indireceklerini söyleyip uyarmasına karşılık araçlarını kaldırmadığını, tartışmanın ardından da Suriyelilerin ayrıldıktan hemen sonra kalabalık bir grup olarak geri döndüklerini söylüyor.

Aynı kişi, “Kardeşime birisi kılıçla vuruyor. Elindeki sandalyeyle kendisini savunduğu uçun omuzundan yaralanıyor. İkinci saldırıda ise kılıcı eliyle tuttuğu uçun elinden yaralandı. Neyse ki çok önemli bir şey yok.

Olay kapatılmaya çalışıldı. Vali, ‘Röportaj yaparsanız Suriyeli demeyin’ diyor. Emniyet Müdürü, olayın kaza olduğunu söylüyor. Kılıçla kaza mı olurmuş? Suriyelileri ellerimizle besleyip, ‘Gelin bizi öldürün mü?’diyelim. Suriyelileri ülkemizde istemiyoruz.”

MÜSAMERE KIVAMINDA VİDEO

Ümit Özdağ’ın sosyal medya paylaşımının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, yaralanan Hamit Yıldız’ı evinde ziyaret etti.

Yıldız’ı ziyareti sırasında kendisine, “Bu kişiler size saldırdı. Biz de yakaladık ve adliyemiz de gereken cezayı verdi. Bunun dışında başka bir şey oldu mu? Bu süre içinde valilik şunu yapsaydı, kaymakamlık şunu yapsaydı gibi yapmadığımız bir şey var mı?” diye sordu. Yıldız, “Ben böyle bir şey duymadım. Ben kimseye de böyle bir şey söylemedim. Özünde herkes beni bilir ki ben ne duyduysam onu söylerim. Kardeşlerimden de onu beklerim. Bu süre içinde Kaymakam dahil herkes gereğini yaptı. Hakkım helal olsun” diye konuştu.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Vali Gül, sosyal medya hesabından olayla ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden 4’ünün tutuklandığını, 3’ünün ise adli kontrol ile serbest bırakıldığını açıkladı. Vali Gül’ün paylaşımında tutuklanan 4 Suriyelinin elleri arkadan kelepçeli fotoğrafları da yer aldı.

Gül paylaşımında, “Üzücü bir kavga sonrası bir grubun saldırısına uğrayarak yaralanan hemşerimizi ziyaret ettik. Kolu kopmadığı için bazıları üzülecek ama çok şükür durumu iyi. İlkokul müsameresi kıvamında video çekip paylaşanlara net cevabı Hamit kardeşimiz verdi” dedi.

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