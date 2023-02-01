Ümit Özdağ ile Gültekin Uysal birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, önceki gün açıklanan Altılı Masa’nın ortak mutabakat metni ilgili yaptığı açıklamada Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la ilgili sert ifadeler kullandı. Özdağ, şunları söyledi:

“Sizi ‘Tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız’ demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatları’nda boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın.”

“BİR DARBECİNİN ÇOCUĞU OLMA TRAVMASI”

u açıklamanın ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından Ümit Özdağ’a yanıt verdi:

“Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin ‘bir darbecinin çocuğu olma’ travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim.”

“ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE GELİNCE KUZU GİBİSİN”

Uysal daha sonra bu paylaşımını silerken, tartışmaya Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dahil oldu. Aynı zamanda Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

“DP Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal için Saidi Nursi’nin müridi diyen, kimin müridi olduğu belli olmayan Ümit Özdağ, Gültekin Uysal adamlığının zekatını verse sana 40 yıl yeter. Erdoğan’a ve Bahçeliye gelince kuzu gibisin. Millet İttifakı’na serçelik yapıyorsun. Yazıklar olsun.”

“HER TÜRLÜ HAKARETİ HAK EDİYORSUN”

“Süleyman Soylu sana ‘Hayvandan daha aşağı’ dediğinde, Soylu’yu kınamıştım. Fakat görüyorum ki sen her türlü hakareti hak ediyorsun. Gültekin Uysal’la derdin nedir? Millet İttifakı’na düşmanlığın niye? Sırf üç beğeni alacağım diye yaptığın edepsizliğe tepkimiz sürecektir.”

Gültekin Uysal’ın sildiği tweet’i paylaşan Ümit Özdağ ise “Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın yazıp sildiği tweet. Seviye tespiti açısından burada kalsın: Ya yazmayacaksın ya silmeyeceksin” ifadelerini kullandı.

AKŞENER, UYSAL’I TAKİPTEN ÇIKARDI

Yaşanan bu tartışmaların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Gültekin Uysal’ı takip listesinden çıkarması dikkati çekti.