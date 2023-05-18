Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Flash Haber’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı’nın 2. tur görüşmeleriyle ilgili Özdağ, şunları söyledi;

*Açık ve net konuşuyorum, ortada bizim açımızdan şartlar çok net ve çok ilkesel. Bizim muhatabımız Erdoğan ve Kılıçdaroğlu.

*Biz tek tek herkesi ikna etmek zorunda değiliz. Bu ittifakın adayları onları ikna etmek zorunda.

“KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİZ”

*Kemal Beyle bugün telefonda görüştüm, yarında yüz yüze güreşeceğiz. Bunlar normal şeyler. Saati henüz belli değil. Önce ayrı ayrı görüşeceğiz sonra Sinan Oğan’la birlikte de görüşme gerçekleştirilebilir.

*Biz ilkelerimizi ortaya koyduk, teknik olarak Hasanın veya Hüseyin’in araması veya görüşmesi bizim için görüşme değil. Görüşme sadece adaylarla yapılacak olan bir açıklama.

19 MAYIS VURGUSU

Öte yandan Özdağ, Sinan Oğan’ın 19 Mayıs’ta herhangi bir karar açıklaması yapmayacağını söyledi.