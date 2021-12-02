Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Ümit Özdağ kürsüye Batuhan Parlak'ın annesini çıkardı. Ümit Özdağ yaşananların sorumlusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ümitözdağ #batuhanparlak #tbmm #zaferpartisi #haber #siyaset #politika #receptayyiperdoğan #ahmetdavutoğlu #süleymansoylu #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ümit Özdağ kürsüye Batuhan Parlak’ın annesini çıkardı! “Bunun sorumlusu Erdoğan’dır!”