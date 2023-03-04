Ümit Özdağ: Mansur Bey bu sevgiye ihanet etmeye hakkınız yoktu

Uzun süredir, her fırsatta Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini söyleyen Zafer Partesi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıklamasının ardından bir mesaj yayınladı.

Özdağ sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Mansur Bey, Türk Milleti’ni üzdünüz! Ancak Türk Milleti büyük bir millettir. Umutların tükendiği düşünüldüğünde mucizeler yaratır. Mansur başkan olsa da olmasa da Saray rejimi gidecek, sığınmacılar gidecek.”

Özdağ, mesajına eklediği videoda şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetin 100. Yılını bu yıl kutlayacağız. Ancak zor bir seçime gidiyoruz. Saray rejimi, depremin enkazı, ekonomik kriz, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkemizin üzerine kabus gibi çökmesi… Bütün bunların hepsi Türk insanının umutlarını adeta tüketiyor.

İşte böyle bir ortamda değişim için, Türk halkından büyük bir destek aldığını gördüğümüz Sayın Mansur Yavaş’ı Zafer Partisi olarak Nisan 2022’den bu yana göreve davet ediyoruz.

Hiçbir karşılık beklemeden Türk halkının bu talebine kulak vererek, cesur hareket ederek, Atatürk Cumhuriyetini korumak için Atatürk gibi davranması gerektiğini kendisine hatırlatarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına cesaretle adım atması gerektiğini söylüyoruz.

Bu çağrımızı defaetle yaptık ve bu çağrımız defaatle yanıtsız kaldı. En son Altılı Masa’da yaşanan ağır parçalanmadan sonra, ki bunu da öngörmüştük… Türk Halkına Mansur Yavaş’ı meydana davet etmesi için bir çağrıda bulunduk.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın önünde Pazar günü saat 15.00’te toplanarak, Mansur Yavaş’ı göreve davet edin dedik.

Bu bir parti çağrısı değil, bu bir halk hareketi çağrısıydı. Türkiye’nin geleceğini siyasi hesaplara terk etmeyelim, 3-5 milletvekili hesabına terk etmeyelim, halk kendi adayını göstersin istedik.

Ne yazık ki Mansu Bey, halkın bu talebini bile göstermesini beklemeden, esas şükranı ve bağlılığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Türk Milletine göstermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlılığını bir kez daha ifade etti.

MİTİNG DAVETİNİ GERİ ÇEKTİ

Bu durumda biz Zafer Partisi olarak dün gerçekleştirmiş olduğumuz daveti geri çekiyoruz. Sayın Mansur Yavaş’a da burdan sesleniyoruz.

Mansur Bey, size duyulan güvene ve sevgiye bu şekilde ihanet etmeye hakkınız yoktu. Siz Türk gençliğinin umutlarına sırtınızı döndünüz. Siz insanların size bağladığı değişim umutlarını elinizin tersiyle çevirdiniz.

Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaratıyorsunuz Mansur Bey… Keşke böyle yapmasaydınız.”