Ümit Özdağ: Otomatik tüfeğin kimlere dağıtıldığını açıklayın

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya’da üretilen bir otomatik silahı göstererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlık yetkililerine seslendi. Özdağ, “Zafer Partisi’yle mücadele edeceğine, Konya’da üretilen otomatik tüfeğin kimlere, kimler tarafından dağıtıldığını açıklasınlar. Yoksa biz açıklayacağız” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

“ÜLKEYİ YÖNETEN KADROLAR GAFLET, DELALET VE HATTA HIYANET İÇİNDEDİR”

“Türk halkını uyarıyorum” diyen Özdağ, “Türk Devleti ve Türk milletini, FETÖ ve PKK’dan koruyamayan Ak Parti zihniyeti bugün ülkemizin 10 milyondan fazla sığınmacı ve kaçakla dolarak bir felakete gitmesine yol açmaktadır. İçişleri Bakanı başta olmak üzere ülkeyi yöneten kadrolar gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindedir. Görevde tutulması ülke için milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

“BAKANLIK KOMPLOLARIN NE YAZIK Kİ MERKEZİ OLDU”

İçişleri Bakanlığı’nın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını hatırlatan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

* “Bu sabah İçişleri Bakanlığı benimle ilgili bir suç duyurusunda bulunacakları açıklamasını yaptı. Bundan bir süre önce de benimle ilgili başka bir suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuşlardır.

* Türkiye’nin iç güvenliğini sağlama konusunda görevli İçişleri Bakanlığı hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en önemli bakanlıklarının başında gelmektedir. Bu hassas bakanlık 20 yıldan bu yana Türk Devletine karşı kurulan iç ve dış komploları engellemek yerine komploların ne yazık ki merkezi olmuştur. 2002-2014 sürecinde FETÖ casusluk ve terör örgütünün en etkili olduğu bakanlıkların başında İçişleri Bakanlığı geliyor.”

“GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜKLERİ’NDEKİ TORPİL ODALARINA NE KADAR İŞLEM YOLLADIN?”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı hakkında bir iddiayı dile getiren Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

* “Bu açıklamayı yapan İsmail Çatak’a da bir sözümüz var. İsmail Çatak, konuştuğumuz İçişleri Bakanlığı’yla işi olan bütün avukatlar senden büyük övgüyle bahsediyorlar. Çok iyi iş takibi yapıyorsun. Aldığın her işi sonuçlandırıyorsun.

* Göç İdaresi İl Müdürlükleri’ndeki torpil odalarına ne kadar işlem yolladın? Bugün benimle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledin, aktif terör kodu olanları havaalanlarından nasıl ve ne karşılığında geri aldırdın ve ülkeye sokturdun?”

“OTOMATİK TÜFEĞİN KİMLERE, KİMLER TARAFINDAN DAĞITILDIĞINI AÇIKLASINLAR”

Konya’da üretilen bir otomatik silahı göstererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlık yetkililerine seslenen Özdağ “Soylu ve İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi’yle mücadele edeceğine, Konya’da üretilen otomatik tüfeğin kimlere, kimler tarafından dağıtıldığını açıklasınlar. Yoksa biz açıklayacağız” dedi.

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