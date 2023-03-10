Ümit Özdağ: Seçimde ‘mavi boya’ uygulaması istiyoruz





Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ve çok sayıda partili, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde ‘parmak boyası’ kullanılması için YSK’nın önünde açıklama yaptı.

Özdağ, seçim güvenliğini tehdit eden önemli gelişmeler yaşandığını söyleyerek, “Bu gelişmelerin başında sayıları ne kadar olduğu belli olmayan ama 1 milyonu aşacağı tahmin edilen ithal seçmen geliyor. Türkiye’de geçici sığınmacı iken vatandaşlık alan Suriyeliler, vatandaşlık verilen Kuveytliler, Libyalılar, Mısırlılar var. Bunların sayılarıyla ilgili en son yapmış olduğumuz çalışmada 500 bini çoktan aştıkları görülüyordu” dedi.

UYGULAMA DEVREYE SOKULSUN

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaşanan nüfus hareketliliğinin de seçim güvenliğine eklendiğini ifade eden Özdağ, “Birçok insan seçmen oldukları yerden uzaklaşmak zorunda kaldılar. Onlar oradan uzaklaşmak zorunda kaldılar ama seçim kütüklerinde durumun nasıl geliştiğiyle ilgili ortaya konulan net bir durum yok. Bu da seçim güvenliğini tehdit edecek girişimlere neden olabilir. Bundan dolayı Zafer Partisi olarak seçimlerde, bir süre önce kaldırılan mavi boya uygulamasının devreye sokulmasını istiyoruz” diye konuştu.

HER GÜN BURADAYIZ

Mavi boya uygulamasının seçimlerde kullanılması için YSK’ya yaptıkları çağrıya, ‘Bunun için yasa gerekir’ cevabı geldiğini söyleyen Özdağ, “Aslında YSK’nın görevi seçim güvenliğini sağlamak. Bu konuda yasaya gerek kalmadan da bir düzenleme yapılabilir. Biz, mavi boya tekrar seçimlerde kullanılana kadar ve ithal seçmenle ilgili gerçek sayılar açıklanana kadar her gün buradayız. Bugün Zafer Partisi olarak, yarından sonra da ittifak üyelerinin katılımıyla burada olacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)