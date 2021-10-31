Ümit Özdağ SÖZCÜ Web TV’ye konuştu





Ümit Özdağ uzun süredir Türk siyasi hayatının içinde ve adı her dönem gündemde olan bir isim… Annesi Gönül Özdağ, MHP kadın kollarının ilk genel başkanı… Babası ise 1960'ın Milli Birlik Komitesi üyesi Muzaffer Özdağ… Babasının müşavir olarak görevlendirildiği Tokyo'da doğan 60 yaşındaki Özdağ, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde siyaset, felsefe ve iktisat eğitimi gördü. Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, doçent ve profesör oldu. Ülkü Ocakları'nda başlayan politik hayatı önce MHP'de, sonra da İYİ Parti'de devam etti. Özdağ, iki aydır da kurduğu Zafer Partisi'nde genel başkanlık görevini yürütüyor. İstanbul Milletvekili Özdağ, siyaseti ve Türkiye'yi SÖZCÜ Web TV'ye anlattı.