Ümit Özdağ: Türk askeri üzerinden yaptığınız kabadayılık yeter

Suriye’de Türkiye kontrolündeki üslerin bir grup tarafından taşlanmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan Zafer Partisi lideri Özdağ, “O kadar istiyorsanız Esat ile kendiniz savaşın. Türk askerinin kanı üzerinden kabadayılık yaptığınız yeter” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye’deki Türkiye karşıtı eylemler hakkında açıklamada bulundu. Türkiye kontrolündeki üslerin bir grup tarafından taşlanmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan Özdağ, “İdlip, Al-Mastouma’daki Türk üssü, ‘Şam rejimi ile barışmayın’ gösterileri yapan göstericiler tarafından taşlanıyor. O kadar istiyorsanız Esat ile kendiniz savaşın. Türk askerinin kanı üzerinden kabadayılık yaptığınız yeter” ifadelerini kullandı.

“ASIL KONU YENİ SURİYE POLİTİKASI KARŞI AYAKLANMA”

Ayrıca, Ümit Özdağ, yaşanan olaylarla ilgili şu açıklamaları yaptı:

* “Cerablus’ta AK Parti‘nin Şam ile görüşmesini protesto eden Suriyelilere karşı TSK müdahalede bulunmaya başlamış. Başımıza bela olacaklarını söylemiştik.Türkiye’nin kiminle görüşeceğine karar verebileceklerine inanıyorlar. Hepsini yollayacağız.

* Cerablus’ta TSK’nın değil ÖSO’nun müdahale ettiğini söyleyenler benim bu haberleri nereden aldığımı zannediyorsunuz? Detaylara girmeyelim. Mahcup olmayın. Üstelik asıl konu Suriyelilerin yeni Suriye politikasına karşı ayaklanması. Goebbels sizin yanınızda anaokulu çocuğu kalır.”

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