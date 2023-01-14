Ümit Özdağ: Türk halkının kaynaklarını çalmanıza müsaade vermeyeceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri’de siyanürle altın aradığı iddia edilen Kanadalı Centerra Gold şirketinin işlettiği Öksüt Madeni’ne gitti. İşçilerin cıva ile zehirlendiğini ifade eden Özdağ, “Zafer Partisi olarak, Türk halkının kaynaklarını, Türk halkını zehirleyerek çalmanıza izin vermeyeceğiz” dedi.

Kayseri’nin Develi ilçesindeki Kanadalı Centerra Gold şirketi tarafından işletilen Öksüt Altın Madeni’nde çalışan 71’in üzerinde işçinin çalıştığı süre boyunca cıva solumasına izin verildiği ve altın döküm odasının korunmasında görevli sekiz taşeron işçisinin kanında yüksek miktarda cıva saptandığı iddia edilmişti.

Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ cıva faciasının yaşandığı altın madenine gitti. Burada açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, “Kanadalı bir maden şirketi, Türk halkının sağlığını siyanürle riske atanken, çalışanlarını da cıva ile zehirliyor. Zafer Partisi olarak, Türk halkının kaynaklarını, Türk halkını zehirleyerek çalmanıza izin vermeyeceğiz” dedi.

Madendeki görüntüleri İngilizceye çevirerek Kanada’daki bütün internet sitelerinde oynatacaklarını belirten Ümit Özdağ; şöyle devam etti:

“TÜRK HALKI YETKİ VERİRSE GEREKENİ YAPARIZ”

– Biz Zafer Partisi olarak çevre meselelerini bir programda eşantiyon, süs gibi görmüyoruz. Vatansever olmak demek Atatürkçü, milliyetçi olmak demek. Atatürk’ün bıraktığı vatana sahip çıkmak demek. Vatanı gayrimenkul olarak görmemek, vatanı üzerinde yaşadığımız kutsal bir coğrafya olarak görmek.

– Ağacına da, insanalar da, hayvanlara da sahip çıkmak demek. Siz de şimdi kendi kendinize soruyorsunuz. Zafer Partisi bu konuda ne yapabilir zaten AKP iktidarı bütün bunları mümkün hale getiriyor ve onlar izin verdiği sürece bu devam eder. Seçimlerden sonra Zafer Partisi Türk halkı yetki verirse gerekeni yapar.

“BU FİRMAYLA KANADA HALKI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ”

Madendeki görüntüleri İngilizceye çevirerek Kanada’daki bütün internet sitelerinde oynatacaklarını belirten Ümit Özdağ; şöyle devam etti:

– Bizim yapacağımız başka bir şey daha olacak o da sizin şimdi Türkçe seyrettiğiniz görüntüleri altyazı ile İngilizceye çevireceğiz ve Kanada’nın bütün internet sitelerinde oynatacağız. Çünkü burada Kanadalı bir firma var.

– Bu Kanadalı firma Türk insanına yaptığını, Kanada’da Kanada insanına yapamıyor. Ne yazık ki AKP’nin yönettiği Türkiye’de hukuk önünde hesaplaşmak mümkün değil ama Kanada’da bu Kanadalı bu firmayla Kanada halkı önünde hesaplaşacağız.