Ümit Özdağ: Türk polisini ezdirmeyeceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partililerle birlikte Zeytinburnu’nda kavgaya karışan AKP gençlik kolları üyesi 4 kişiye işlem yapıp kelepçe taktıkları için bir polis iki bekçinin açığa alınmasına tepki gösterdi. Özdağ, “Emniyet teşkilatı AKP’nin özel koruma ordusu değil, büyük Türk milletinin polisidir. Polisi ezdirmeyeceğiz” dedi.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 27 Haziran akşamı iki grup arasında kavga çıktı. Olaya müdahale eden polis ve bekçiler, kavgaya karıştıkları tespit edilen 4 kişiye işlem yaptı.

Kelepçe takılarak gözaltına alınan gençlerin AKP Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları üyesi olmaları üzerine gözaltı işleminin engellendiği, üstelik polis ve bekçilerin bu durumdan dolayı gençlerden özür dilettirildiği iddia edildi. Bu olayın duyulması üzerine birçok kesimden tepkiler geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, yaşanan olaylara tepki gösterenler arasında yer aldı. Zeytinburnu’na giden Özdağ burada konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Türk polisinin iktidar baskısı yüzünden görevini yapamaz duruma geldiğini belirten Özdağ, “AKP seçkinleri ve AKP seçkinlerinin koruması altındaki Suriyelilere karşı polisin eli kolu bağlanmaktadır.” dedi. Yakın zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Hatay’a girişinin engellenmeye çalışıldığını hatırlatan Özdağ, “Bu Cumhuriyet tarihi boyunca ikinci kez oluyor. İlki Kayseri’de rahmetli İnönü’ye uygulanmıştı. Şimdi aynı uygulamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı” dedi.

Zeytinburnu’nda yaşanan olayla ilgili kendisine de ulaşan bilgiler olduğunu söyleyen Özdağ, “Gözaltı işlemlerini yapan polislere suçlulardan özür diletilmiş, kelepçe takan bir polis ve iki bekçi açığa alınmıştır. Bu arada duyuyoruz ki AKP ilçe başkanı polisleri aramış ‘’Merak etme seni bir hafta sonra göreve iade edeceğiz” demiş. Ben buraya gelmeden önce, bazı teşkilat mensubu arkadaşlarımızın kulağına böyle bir olay olmadı diye fısıldanmış. Bakın resmi evrakların tamamı elimde sakın böyle bir numara çekmeye kalkmayın çok mahçup olursunuz. Bu işlem Türk polisini HDP’li milletvekilinin attığı tokattan daha fazla yaralamıştır, onurunu kırmıştır.” diye konuştu.

Özdağ devamında, “Zafer Partisi Genel Başkanı olarak buradan sesleniyorum. Sevgili arkadaşlar, yılarca polis akademisinde öğretim üyeliği yaptım. Binlerce polis amiri öğrencim oldu. Sizin dertlerinizi, sorunlarınızı gayet yakından biliyoruz. Türk Devletini Türk milletine geri vereceğiz. Emniyet teşkilatı AKP’nin özel koruma ordusu değil, büyük Türk milletinin polisidir. Polisi ezdirmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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