Ümit Özdağ ve Sinan Oğan’dan RTÜK’e ‘ambargo’ tepkisi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun önünde basın açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı’na, Zafer Partisi’ne ve adayları Sinan Oğan’a çok ciddi bir ambargo uygulandığını önü sürerek, şunları söyledi:

– Bir karar aldık, yasaların bize vermiş olduğu hakları ve yasaların basına yüklemiş olduğu görevlerin de yasal yollardan gerçekleşmesi için harekete geçeceğiz. Bu konuda muhatabımız RTÜK olacak. RTÜK’e her gün, bundan 15 gün öncesinden başlayarak basın ve televizyonlarda çıkan haber programlarının kayıtlarını vereceğiz.

– Bu kayıtlarda Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın ve Ata İttifakı’nın bileşenleri olan Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi, Türkiye İttifakı Partisi’nin nasıl bilinçli bir şekilde görmemezlikten gelindiğini göstereceğiz ve ondan sonra yasanın uygulanmasını isteyeceğiz.

– Bütün haber bültenlerini CD ve flash belleklere yükleyerek, her adaya ne kadar zaman ayrıldı ve Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’a ne kadar zaman ayrılmadı, bunu kanıtlarıyla ortaya koyacağız. Ondan sonra RTÜK’ten işlem yapmasını isteyeceğiz.

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise ittifak bileşenlerinin medya tarafından görmezden gelindiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

– Adaleti sağlamak için çıktığımız bu yolda en büyük adaletsizlik bize yapılıyor. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Sayın basın mensupları, sizi Türk milletine şikayet ediyoruz. Sizinle beraber RTÜK’ü de şikayet ediyoruz. Medya olarak bizi dinlemek zorundasınız. Bizim sesimizi Türk milletine duyurmak sizin anayasal görevinizdir. (DHA)