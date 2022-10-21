Ümit Özdağ ve Tanju Özcan’dan ortak sığınmacı mesajı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Bolu gezisi sırasında Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan ikili Türkiye’nin şu an en büyük probleminin sığınmacı meselesi olduğunun altını çizdi.

Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, suni gündem yaratarak asıl meselenin unutturulmaya çalışıldığını söyledi. Özcan, “Son zamanlarda ülkemiz için en büyük beka meselesi, tehlike olarak gördüğümüz konuda da ortak görüşlerimizin olması bizi memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan, “Değerli hocamızla (Ümit Özdağ) milletvekili olarak birlikte çalışmıştık. Çok öncesinde kendisini takip eden biriyim. Aktif siyaset öncesinde de canlı yayınlarda sürekli izlediğim çok şey öğrendiğim değerli isimlerden bir tanesi. Son zamanlarda ülkemiz için en büyük beka meselesi, tehlike olarak gördüğümüz konuda da ortak görüşlerimizin olması bizi memnun ediyor. Her ne kadar birileri suni gündemlerle gündemi değiştirmeye çalışıyorlarsa da şu anda Türkiye’nin en önemli meselesi sığınmacılardır. Bunun üzerinde durmak gerektiğini ısrarla savunuyoruz. Gündemi değiştirmeden bu asıl meselelerle ilgili ben duruşunuzun da söylemlerinizin de aynı şekilde devam etmesini diliyorum” ifadesinde bulundu.

Ümit Özdağ ise “Değerli başkan bizim Türkiye’de yapmak istediğimizi Bolu’da yapmaya başladı bile. 2019’da 18 bin sığınmacı varken şimdi sayı 10 bine düşmüş, memnuniyetle öğrendik. Ortada bir devlet politikası olmamasına aksine alıma teşvik edilmesine rağmen dirayetli bir belediye yönetimiyle bu sonucu alıyorsa bize söylenen yalanın ne kadar büyük olduğudur. Yani “bunlar gitmez” yalanı ortaya çıkıyor. Böyle bir politik duruşu sergilemenin ve bu noktada hemen herkesi siyasal olarak karşısına alanın da politik bedelini üstlenmiş durumda. Hem kendisine hem çocuklarına hem torunlarına sadece ve sadece onur kazandıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü milli bir duruş ancak böyle sergilenir. Ben de kendisini partim adına içtenlikte tebrik ediyorum. Biz de aynı mücadeleyi Türkiye’de sürdüreceğiz.” dedi.