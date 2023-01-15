Ümit Özdağ: Yeni bir PKK açılımı başlatılacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP heyetinin HDP’yi ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, “Yeni bir PKK açılımı başlatılacak. Bir süreden beri bunun çalışmaları sürdürülüyor. Ben bu konuda sosyal medya hesaplarım üzerinden Türk kamuoyunu bilgilendirdim. Bu asla bir anayasa değişikliği meselesi değil, Abdullah Öcalan’ın sahaya indiği, statüsünün değişmesini kapsayan yeni bir açılım süreci” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Konya’ya geldi. Konya’da ilk olarak bir otelde basın toplantısı düzenleyen Özdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“HERKES KENDİSİNE VERİLEN GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR”

Ümit Özdağ, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlığındaki AKP heyetinin anayasa değişikliğine destek için HDP’ye yaptığı ziyaretini değerlendirdi. “Yeni bir PKK açılımı başlatılacak” diyen Ümit Özdağ, şunları söyledi:

“Bir süreden beri bunun çalışmaları sürdürülüyor. Ben bu konuda sosyal medya hesaplarım üzerinden Türk kamuoyunu bilgilendirdim. Bu asla bir anayasa değişikliği meselesi değil, Abdullah Öcalan’ın sahaya indiği, statüsünün değişmesini kapsayan yeni bir açılım süreci.

Bu konuda değişik kişi ve kurumlara değişik görevler verilmiş. Bu çok net gözüküyor. Doğu Perinçek’in PKK’lılara ‘gelin tövbe edin, bize katılın’ şeklinde yaptığı çağrı tesadüf değil. AK Parti’nin eski ve yeni birçok milletvekilinin HDP ziyaretini çok olumlu ve alkışlayarak desteklemeleri tesadüf değil.

Orhan Miroğlu’nun HDP’ye ‘Bakın bu tarihi bir fırsat ‘ diye çağrıda bulunması tesadüf değil. Devlet Bahçeli’nin dün grup toplantısında HDP’yle görüşmeyi normal kabul etmesi tesadüf değil. Herkes yeni açılım sürecinde kendisine verilen görevi yerine getiriyor. Önümüzdeki günlerde değişik argümanlarla kimlerin açılımı savunduğunu bütün Türkiye ve dünya görecek. Seçimler yaklaştıkça saray ittifakının da Millet İttifakı’nında hem FETÖ hem de PKK terör örgütleriyle değişik ilişki sistemleri içerisine girip bunlardan destek almaya çalıştıklarını görüyoruz. Biz Zafer Partisi olarak her iki terör örgütü ve bunun dışındaki terör örgütleriyle ancak Türk devletinin mücadele etmesi gerektiği inancındayız. Bu inancımızı ve kararlığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Ümit Özdağ, basın toplantısının ardından Konya Baro Başkanlığına seçilen Oktay Unkur’la bir araya geldi. Özdağ daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.