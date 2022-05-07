Ümit Özdağ – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Ümit Özdağ” başlıklı 7 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Ümit Özdağ – Yılmaz Özdil

Suriyelilerin Afganların yürüye yürüye Türkiye’ye girmesi, serbest, Ümit Özdağ’ın Tbmm’den içişleri bakanlığına yürümesi, yasak.

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Kimliği bile olmayan, ikametgah adresi bile olmayan kaçak Suriyelilerin kaçak Afganların, memleketin 81 vilayetine de gidebilmesi serbest, Ümit Özdağ’ın Ankara’da yürümesi yasak.

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Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, seçmen olması, milletvekili adayı olması serbest, milletvekili Ümit Özdağ’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak anayasal haklarını kullanması yasak.

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İstanbul’da mülteci evsahibinin “Türk müşteri uygun değil” ibaresiyle kiralık ev ilanı vermesi, serbest.

Kayseri’de mesela, esnaf ziyareti yapan Chp milletvekilli, Suriyeli kuyumcuya girdi, “Türk işçi çalıştırıyor musunuz?” diye sordu, “yabancı çalıştırmıyorum” cevabını aldı… Suriyeli esnafın, kendi vatanımızda bize yabancı demesi, Suriyeli olmadığımız için bize iş vermemesi, serbest.

Suriyelilerin dükkan açması, şirket kurması, sadece Suriyelilerden oluşan çarşı kurması, inşaattan tekstile, gıdadan oto kiralamaya kadar, vergisiz mergisiz faaliyet göstermesi, serbest.

Bizzat içişleri bakanımız izah etti, Suriyelilerin fabrikalarımızda, sanayi sitelerimizde kayıtdışı çalışması, serbest.

“Türk diye bir ırk yok” diyen Akp milletvekilinin “Suriyeli kardeşlerimiz giderse Türkiye ekonomisi çöker” demesi, serbest.

Hatay kadar stratejik öneme sahip bir şehrimizde, Suriyeli nüfusunun Türk nüfusunu geçmesi, ev almaları, tarla almaları, serbest.

Kaçak Pakistanlıların, İstanbul’un göbeğinde silah zoruyla insan kaçırıp, fidye isteyecek kadar çeteleşmeleri, serbest.

Antalya’da yaşayan kaçak Pakistanlı’nın, otomatik silahla poz verip, “cihad” notuyla sosyal medyada yayınlaması, serbest.

Almanya’dan kovulan Afgan uyuşturucu baronunun elini kolunu sallaya sallaya Türkiye’ye girmesi, serbest.

Suriyeli şarlatanın “büyücüyüm” diye ortalıkla dolaşması, para karşılığında dükkanlara domuz yağıyla büyü yapması, serbest.

Kaçak mültecilerin selfie ayaklarıyla Türk kızlarını röntgenlemesi, taciz etmesi, sapık ifadelerle sosyal medyada yayınlaması, serbest.

Kaçak mültecilerin travesti sokağı’nda mobese kameralarının gözünün önünde tezahürat yapması, fuhuş sloganları atması, serbest.

Milyonlarca kaçak Suriyeli ve Afgan’ın Türkiye’ye doluşmasına “uluslararası hukuka uygun” diyen sivil toplum örgütlerinin, kaçak Suriyeli ve Afganların Türkiye’den gönderilmesine “uluslararası hukuka aykırı” demesi, serbest.

Suriye’de şimdilik 227 şehidimiz var… Bizim çocuklarımız oralarda can verirken, Suriyelilerin bizim buralarda götünü gezdirmesi, plajlarda deve güreşi yapması, keyif nargilesi tüttürmesi, serbest.

Ama… Suriyeliler kendi memleketlerine dönsün demek, yasak.

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Suriyeliler Türkiye’de kalsın diyenler, hümanist.

Suriyeliler kendi memleketlerine dönsün diyenler, hayvandan aşağı.

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(İsmail Çataklı denilen içişleri bakan yardımcısı, Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer’in Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı konusunda yalan söylediklerini öne sürdü, suç duyurusunda bulundu.

Halbuki…

İsmail Çataklı, içişleri bakanlığına geçmeden önce Kilis valisiydi.

Valiliğini yaptığı Kilis’te bile Türk nüfus azınlıkta kaldı şu anda!)

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Suriyeli işadamının polis çevirmesinde dokunulmaz olmak için, Akp milletvekilinin oğluna 48 bin dolar vererek, Akp milletvekilinin Tbmm araç kartını satın alması, serbest… Anayasal dokunulmazlığı bulunan milletvekili Ümit Özdağ’ın araç kartını filan boşverdik, yaya olarak bile, Tbmm kapısındaki polis çevirmesinde dokunulmaz olabilmesi, yasak.

Yılmaz Özdil

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