Ümit Özdağ’a polis engeli! Şehre girmesine izin verilmiyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a Hatay girişinde engelleme… Özdağ, polis ve jandarma ekipleri tarafından bir benzinlikte bekletiliyor.

Dün Hatay’a gideceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yasaklama kararı çıkarıldı.

Bugün sabah saatlerinde Ümit Özdağ ve ekibinin şehre girilmesine izin verilmedi. Bir benzinlikte bekletilen ve sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Hatay’a yoldayız. Jandarma ve polis Erzin’de yolu kesmiş. Hatay valiliği 4 gün bütün etkinlikleri iptal etmiş. Zafer Partisi’nin Hatay’a girmesini yasaklamış. 700 bin Suriyelinin yaşadığı Hatay’a Zafer Partisi giremeyecekmiş.”

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden Hatay Valiliği’ne yazılan yazıda yasaklama kararı gerekçesi olarak şu gösterildi:

“İnternet üzerindeki sosyal medya paylaşımları ve açık kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, Twitter sosyal medya paylaşım sitesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, 26 Haziran 2022 tarihinde Zafer Partisi Adana 1. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması’ndan da geri çekileceğiz. Yarın arkadaşlar Hatay’a gidiyorum. Türkiye-Suriye sınırına iktidara geldiğimizde tamamlanmak üzere ilk mayını (sembolik) yerleştireceğiz. Buradan da bütün dünyaya duyuruyoruz” şeklinde açıklamalarda bulunduğu tespit edilmiştir.”

Zafer Özdağ’ın içinde bulunduğu aracı durduran polis ve jandarma, Özdağ’ın konuşmasını ve yapılan paylaşımları “Halkı kin ve nefrete sevk edebileceği, toplumsal hassasiyeti üst seviyeye çıkararak provokatif eylemlere zemin hazırlayabileceği” gerekçesiyle şehre girişini engelledi.

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