Ümit Özdağ’dan Ahmet Davutoğlu’na: Hâlâ akıllanmadın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak “Güvenli bir geri dönüşün altyapısını oluşturacağız” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi.

Sozcu.com.tr

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, “İşimiz hamaset ve popülizm değil, gerçekçi çözümdür. Düzensiz göç sorunu akıl ve vicdanla çözülmelidir. Gönüllü, onurlu ve güvenli bir geri dönüşün altyapısını oluşturup, bunu hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

DAMAT FERİT’TEN DAHA ÇOK ZARAR VERDİN

Bu sözlere tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Davutoğlu’na Twitter hesabından yanıt verdi:

“Hâlâ hiç akıllanmadın Ahmet Davutoğlu. Senin sorunun milli kimliğinin olmaması. Türk aklı/vicdanı/ruhuna sahip değilsin. Bu ülkeyi işgal ettirdin. Hâlâ halkın yanında olmak mavrasını tekrarlıyorsun. Sen bu ülkeye Damat Ferit’ten daha fazla zarar verdin. Çık karşıma TV’de yüreğin varsa.”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de üç gün önce İzmir’de yaptığı konuşmada “Suriyelileri göndereceğiz de Altılı Masa’daki Davutoğlu mu gönderecek? O getirmedi mi Suriyelileri?” demişti.

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