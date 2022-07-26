Ümit Özdağ’dan gazeteci Tolga Balcılar’ın tutuklanmasına tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ Osmaniye’de mülteci kampından firar eden Afganlıları haber yapan gazeteci Hasan Tolga Balcılar’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Kararın hukuki değil, siyasi olduğunu belirten Özdağ, “Tolga sadece haber yaptı, kışkırtmadı. Kışkırtan milyonlarca Afganlıyı, Suriyeliyi içeriye getiren ve bu insanları Türk halkının başına musallat eden iktidardır.” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Osmaniye’deki Zafer Partisi İl Başkanlığı önünde basın açıklamasında bulundu.

“BU HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ BİR TUTUKLAMA”

Osmaniye’de mülteci kampından firar eden Afganlıları haber yapan Gazeteci Hasan Tolga Balcılar’ın dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına tepki gösteren Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de sığınmacı olarak bulunan bir yabancı uyuşturucu ile yakalanmış, gözaltına alınmış fakat mahkeme yargılanmasına gerek olmadığı kararını alarak serbest bırakmış. Uyuşturucu kullanırken yakalanan sığınmacılar serbest bırakılırken, bulundukları kamptan yasaları ihlal ederek kaçan Afgan vatandaşlarının haberini yaptığı için Tolga Balcılar kardeşimiz, önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı.

Şu anda hapishanede. Yapmış olduğu şey sadece haber vermek. Bu hukuki değil, siyasi bir tutuklama ve gazetecilik yapan herkesin başına Türkiye’de gelmesi şaşkınlık uyandıracak bir şey değil. Ne yazık ki, hukuk devletinin askıya alındığı, basın hürriyetine tecavüz edildiği bir ortamda böyle bir tutuklama elbette tepki göstereceğimiz, ancak ne yazık ki şaşıracağımız bir şey olmaktan çıktı.”

“NEYİN HAZIRLIĞI İÇİNDELER?”

“Bu siyasi bir infazdır” diyen Özdğa, şöyle devam etti:

“Tolga Balcılar bu siyasi infaza, açlık grevine başlayarak cevap vermiştir. Bu tutuklama hukuka uygun bir tutuklama da değil. Ortada karartacak delil yok. Her şey ortada Tolga’nın kaçacağına dair hiç bir emare de yok. Kaçmayacağını sizler de biliyorsunuz. Bu siyasi bir infaz. Eğer bu siyasi infaza, Tolga’nın açlık greviyle cevabı sonunda telafi edemeyeceğiniz sonuçlar çıkarsa, bu karardan dolaylı ve dolaysız sorumlu olan herkes hukuk önünde bunun hesabını verir. Bunu unutmayın.

Herkes bu ülkede bir Anayasa’nın olduğunu ve bir gün bu Anayasa’nın çok uzak olmayan bir zamanda bu Anayasa’nın uygulanacağını unutmasın. Bu tür hukuk dışı kararlar alanlar şunu da düşünsünler; Kendilerine bu kararları almalarını teklin edenler acaba dünyanın hangi başkentlerinde ev satın alıyorlar?

Ve bu evleri niye satın alıyorlar? Neyin hazırlığı içindeler? Türkiye’den hangi paralar, hangi altınlar, hangi uçaklar ve helikopterlerle nerelere götürülüyor? Bu kararları alırken, hukuka tecavüz ederken, yarın bu hukukun sizin de ihtiyaç duyacağınız bir hukuk olduğunu asla unutmayın.”

“KIŞKIRTAN AFGANLARI VE SURİYELERİ İÇERİ GETİREN İKTİDARDIR”

Özdağ, sonuna kadar olayın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, “Biz Zafer Partisi olarak, Genel Başkanından, Osmaniye İl Başkanına ve bütün parti teşkilatı üyelerine kadar hepimiz, bu iş bitene kadar basın özgürlüğünün arkasında olacağız. Tolga serbest bırakılana kadar bu konunun takipçisi olacağız ve Tolga’yı içeride esir bırakmayacağız. Tolga sadece haber yaptı, kışkırtmadı. Kışkırtan milyonlarca Afganlıyı, Suriyeliyi içeriye getiren ve bu insanları Türk halkının başına musallat eden iktidardır” dedi.

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