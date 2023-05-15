Ümit Özdağ’dan “özür dilerim” paylaşımı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Özdağ, şunları söyledi:

*Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim.

*Evet, seçimlerin 2. Tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum.

*13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülkede daha fazla oy almalıydık. Ve artık ne yazdık ki, bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi çok daha zor hale gelmiştir.

*Hepinize çok ağır şartlar altında göstermiş olduğunuz çaba ve sizin değil benim uğramış olduğum mağlubiyete rağmen açıkladığımız destek mesajları için teşekkür ediyorum.

*2. Turda Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin güvenliği için gereken adımları Dr. Sinan Oğan bey ile birlikte gereken adımları yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız.