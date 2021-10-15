Ümit Özdağ’dan Soylu’yu zora sokacak olay açıklama!





Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve yardımcısı İsmail Çataklı’nın açıklamalarına tepki gösterdi. Özdağ tehdit aldığını açıkladı. Özdağ şu ifadeleri kullandı: “Müsteşarlık kurumunun tasfiye edilmesinden sonra her önüne gelenin bakan yardımcısı yapıldığı yeni bir çalışmayan sisteme geçildi. İsmail Çataklı’nın dün yaptığı açıklamada kullandığı üslubu; devlet terbiyesi açısından anlamak, izah etmek ve savunmak mümkün değildir. Sayın Çataklı, TBMM çatısı altında temsil edilen bir siyasi partinin genel başkanına hakaret etmiştir. ‘Kendisine tavsiyemiz acilen doktora başvurmasıdır’ demiştir. Eğer biz Zafer Partisi olarak Türkiye’de yaşanan ve somut örneğini bu açıklamada gördüğümüz devlet krizini tedavi edecek bir parti olmasaydık, Çataklı ve onun gibilere öyle bir cevap verirdik ki insan içine bile çıkamazlardı. Bu bakanlığın yönetilmediğini görüyoruz. Çünkü bir; bu silah ruhsatları süresiz değildi. İki; 2013’te, 5 yıllık süresi bittiği zaman silah ruhsatı uzatmaya gittiğimde -iki değil üç silah vardı onu da atlamışlar- bana ‘ruhsatınızı uzatamayız, silahlarınıza el koyacağız ya da devredeceksiniz.’ dediler. Sayın Soylu ben korumam yok demedim. İki aydan bu yana neden bütün parti genel başkanlarına tahsis edilen ekip korumasını vermemetekte dillendiriyorsunuz?” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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