Ümit Özdağ’dan suç duyurusu: İşgallere sessiz kalındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan Ege adalarına ilişkin açıklama… Özdağ, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yunanistan’ın 2004’ten bu yana çeşitli tarihlerde ada işgallerine devam ettiğini belirterek Zafer Partisi olarak Türk Ceza Kanunu’nun 302’nci madde 1’inci fıkrasına göre ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan’ın tahrikleri üzerine Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmaların başladığını anlatarak dost ve kardeş Azerbaycan’a başarı diledi.

HURŞİT ADASI BÜYÜKADA’DAN BEŞ KAT BÜYÜK

Yunanistan’ın 2004’ten bu yana çeşitli tarihlerde ada işgallerine devam ettiğini söyleyen Özdağ, buna sessiz kalındığını öne sürdü.

Ümit Özdağ, Yunanistan işgalindeki adalardan Hurşit Adası’nın Büyükada’dan beş, Eşek Adası’nın ise üç kat büyük olduğunu dile getirerek aralarında bunların da bulunduğu adaların “kaya parçası” olarak nitelendirilemeyeceğini ifade etti. (AA)

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