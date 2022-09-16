Ümit Özdağ’dan Süleyman Soylu hakkında yeni parti iddiası

Zafer Partisi lideri Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni parti hazırlıklarında olduğu iddiasında bulundu. Bakan Soylu’ya seslenen Özdağ, “Yeni bir parti kurma çalışmaları için Ankara ve İstanbul’da hâlâ iki büro çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorsun bunu biliyoruz” dedi.

Ankara’da Zafer Partisi Genel Merkezi’ne asılan “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartının indirilmesi için harekete geçen polis ekipleri dün gece binaya girmişti.

Polisler, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Yücel, Av. Murat Yıldız, Dr. Fikret Bayır, Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel’in devreye girmesiyle binadan çıkmıştı.

ÖZDAĞ’DAN SOYLU’YA ‘MAHKEMEYE BAŞVUR’ ÇAĞRISI

Pankartla ilgili tartışmalar sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından paylaştığı videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. Soylu’ya mahkemeye başvurma çağrısında da bulunan Özdağ, açıklamasında şunları söyledi:

* “Süleyman Soylu dün basına yapmış olduğu açıklamada benim Amerikan aparatı olduğumu ve bundan dolayı bana operasyon çocuğu dediğini ifade etti.

* Bir İçişleri Bakanı, böyle bir ifade kullanıyorsa elinde kontrespiyonaj bilgiler olması lazım. Buradan Süleyman Soylu’ya sesleniyorum. Süleyman, bu açıklamanı yapmanı gerektiren elinde ne belge, bilgi varsa, benim Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan veya dolaylı irtibatım olduğunu gösteren, bunları hemen Cumhuriyet Başsavcısına ilet. Çünkü iddian çok vahim bir iddia.

* Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir üyesini ve bir siyasi partinin genel başkanını sen ‘Amerikan aparatı’ ve Amerika Birleşik Devletleri adına operasyon yapan bir kişi olarak suçluyorsan bunun kanıtları olması lazım. Bir hafta sana süre. Bir hafta bekleyeceğim, mahkemeye başvurman için.

YENİ PARTİ İDDİASI

* Bu arada ben de sana bir şey sormak istiyorum. Yeni bir parti kurma çalışmaları için Ankara ve İstanbul’da hâlâ iki büro çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorsun, bunu biliyoruz. Ve bazı eksiklilerin olduğunu da görüyorsun. Bunlardan bir tanesi ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle İngiltere ve Almanya ile ilişkilerde eksiklik.

* Diğerinde Milli İstihbarat Teşkilatı ile olumlu temasta eksiklik. Özellikle ABD ile ilişkilerdeki eksikliği gidermek ve senin promosyonunu yapması için bir emniyet genel müdür yardımcısını, ABD Büyükelçiliği ile ikili ilişki kurması ve senin promosyonunu yapmasıyla görevlendirmişsin.

* Tabi bu temaslar, devletin istihbarat örgütleri tarafından haber alınmış ve Erdoğan’a bildirilmiş. Emniyet Genel Müdürü, Erdoğan’dan aldığı talimatla, Amerikan büyükelçiliği ile ikili ilişkilere girilmesini yasaklayan bir talimat yazmış.

* Evet Süleyman, bugün bu kadar. Devamı gelmeyecek zannetme. Bir hafta süre verdim sana. Git, benle ilgili elinde ne belge, bilgi varsa Amerikan devletiyle temasım konusunda, Cumhuriyet Başsavcısına başvur.”

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