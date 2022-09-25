Ümit Özdağ’dan Süleyman Soylu’nun görevden alınacağı iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni parti hazırlıklarında olduğu iddialarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Süleyman Soylu’nun görevden alınması mümkün görünmüyor” dedi ve bunun nedenini de açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘nun yeni parti hazırlıklarında olduğu iddialarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez Soylu’nun görevden alınacağı yönündeki iddialarla ilgili konuştu.

“EN BÜYÜK GÜCÜ ARŞİVİ…”

Özdağ, “Süleyman Soylu’nun görevden alınması mümkün görünmüyor. Çünkü Soylu sadece İçişleri değil, Adalet Bakanlığı dahil bir çok bakanlıkta güçlü. Ayrıca istifa haberlerinin yayıldığı gün AK Parti milletvekilleri arasında da fanatik taraftarları olduğunu gördüm. Ama en büyük gücü arşivi…” ifadelerini paylaştı.

Ümit Özdağ, Bakan Soylu’nun yeni parti kurmak için ABD ile ilişkiler kurduğu iddialarında bulunmuş, “Bu temaslar, devletin istihbarat örgütleri tarafından haber alınmış ve Erdoğan’a bildirilmiş. Emniyet Genel Müdürlüğü Erdoğan’dan aldığı talimatla, Amerikan büyükelçiliği ile ikili ilişkilere girilmesini yasaklayan bir talimat yazmış” demişti.

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