Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun’un gözaltına alındığını duyurdu.

Ümitcan Uygun’dan sonra ağabeyi Erol Uygun da gözaltına alındı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, şu ifadeleri kullandı:

* Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası ‘@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir.

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