Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu:

MUSKAT/ANKARA (AA) – Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile özellikle ekonomi, ticaret, turizm ve kültürel alanlarda ikili ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını görüştüklerini bildirdi.

Busaidi, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nu Umman'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Busaidi, "Bu ziyarette iki ülke arasındaki iyi ve özel ikili ilişkilerimize dair olumlu ve faydalı bir oturum gerçekleştirdik. Bu ilişkileri, özellikle ekonomi, ticaret, turizm ve kültürel alanlarda daha da geliştirmenin yollarını görüştük." dedi.

Busaidi, Çavuşoğlu ile görüşmesinde bölgesel ve uluslararası ortak meseleleri ele aldıklarını belirterek, bu konulara bakış açısında büyük ölçüde ve bu tür meselelerin çözümünde ve zorlukla karşı ortak çabaya destek hususunda mutabık olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda fikir alışverişi yaptıklarını aktaran Busaidi, bu konuda Türkiye ile iş birliklerinin olduğunu ve bilgi paylaşımı yaptıklarını ifade etti.