Umman nerede? Karınca istilası iddiasıyla gündeme gelen Umman’ın haritadaki konumu!

Gün içerisinde en çok konuşulan konulardan biri de sosyal medyada paylaşılan karınca istilası videosu oldu. Umman’da yaşandığı iddia edilen karınca istilası sonrası bu ülkenin nerede olduğu merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta gündeme gelen çekirge istilası sonrası bu kez de karınca istilası görüntüleri çok konuşulurken kıyamet alameti olarak iddiada bulunanlar da oldu. İşte Umman’ın haritadaki yeri ve ülke hakkında bilgiler…

UMMAN NEREDE?

Umman ya da resmî adıyla Umman Sultanlığı. Güneybatı Asya’da, Arap Yarımadası’nın güneydoğusu kıyısında yer alır. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir.

Suudi Arabistan’la 676 km, Birleşik Arap Emirlikleri 410 km ve Yemen’le 288 km boyunca sınırı bulunan ülke Orta doğu topraklarına yerleşmiştir.Kıyıda sıcak ve nemli, iç kısımlarda sıcak ve kuru iklim görülür.Arazisi Orta çöl ovası, kuzey ve güneyde engebeli dağlık bölgeden oluşur. En yüksek noktası 2,980 m ile Jabal Shamstır. Petrol, Bakır, asbest, mermer, kireçtaşı, krom, alçıtaşı, doğal gaz ülkedeki başlıca doğal zenginliklerdir.

UMMAN’IN HARİTADAKİ KONUMU

NÜFUS

Ortalama nüfusu 2.650.000 kişi olan Umman’da nüfusun çoğunluğu Ummanlı olup 600.000’lik kesim Pakistan, Hindistan, Bangladeş gibi Güneydoğu Asya ülkelerinden çalışmaya gelmiş göçmenlerden oluşmaktadır. Okur yazarlık oranının düşük olduğu ülkede başlıca din İslam, dil Arapça’dır.

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