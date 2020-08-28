Umman, Tunus ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) – Umman, Tunus ve Yemen'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 187 kişinin enfekte olduğu, 199 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 650'ye, vakaların 85 bin 5'e, iyileşenlerin ise 79 bin 608'e yükseldiği kaydedildi.

– Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 117 kişinin enfekte olduğu, 28 hastanın iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada son rakamlarla ölü sayısının 73'e, vakaların 3 bin 323'e, iyileşenlerin 1504'e çıktığı aktarıldı.

– Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle öldüğü, 3 kişinin enfekte olduğu, 1 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 562'ye, vakaların 1933'e, iyileşenlerin de 1098'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.