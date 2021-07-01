Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 40, Suudi Arabistan'da 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 40 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1959 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 127 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son rakamlarla ölü sayısının 3 bin 140'a, enfekte olanların 270 bin 504'e, iyileşenlerin ise 236 bin 988'e çıktığı ifade edildi.

– Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1534 kişinin enfekte olduğu, 1487 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 7 bin 832'ye, vakaların 489 bin 126'ya, iyileşenlerin 469 bin 120'ye yükseldiği aktarıldı.