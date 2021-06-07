Umman'dan gelen heyet, Husilerin lideriyle “Yemen'deki insani durumu” görüştü

ADEN (AA) – Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Umman'dan gelen bir heyetle ülkedeki insani durumu ele aldı.

İran destekli Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Husilerin liderinin, Ummanlı heyetle bir araya geldiğini belirtti.

Abdusselam, görüşmede, insani durum ve ortak öneme sahip konuların masaya yatırıldığını kaydetti.

Abdulmelik el-Husi, heyete, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in hayırsever çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Umman'dan bir heyet 5 Haziran'da Yemen'deki iç savaşın taraflarından İran destekli Husiler ile görüşmek üzere başkent Sana'ya gelmişti.

Ummanlı taraflarca yapılan bu ziyaret, Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden savaş süresince ilk olma özelliği taşıyor.

Muskat yönetimi Orta Doğu'daki krizlerde ara bulucu rolüyle öne çıkıyor. Husiler de Yemen'deki krize çözüm için yürütülen müzakerelerde Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle görüşmelerini genellikle Umman'da gerçekleştiriyor.

– Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.