Ümraniye’de devlet ormanında ağaç kıyımı

İstanbul Ümraniye’de Hekimbaşı Devlet Ormanı içerisinde yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda ağaçlar kesildi. Ormanda yapılan ağaç kıyımına karşı vatandaşlar imza kampanyası başlattı.

Sözcü İstanbul

Ümraniye’de Hekimbaşı Ormanı’nın Şile Otobanı, E-80 karayolu ve 0-7 Kuzey Marmara bağlantı yolları arasında kalan orta kısmında bulunan yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda yapılan ağaç kesimi uydu fotoğrafları ile belgelendi.

Uydu fotoğraflarından 2021 yılının nisan ayında ormanın ortasında geniş bir alanın traşlandığı görüldü. Ağaçların kesildiğini fark eden bölge sakinlerinden Bulut Can Okuducu, kıyımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet etti. Okuducu’nun şikayetine CİMER aracılığı ile Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından yanıt verildi.

AĞAÇLAR MİLLET BAHÇESİ İÇİN KESİLMİŞ

Belediyenin yanıtında, bahsedilen yerin Ümraniye millet bahçesi olduğu belirtilerek “Daha önceden mesire alanı olarak kullanılan alan, son 2 yıl içerisinde Millet Bahçesi olarak düzenlenmiştir. Ayda 20 bin kişinin ziyaret ettiği bu alanımızdaki yapılan her türlü çalışma yetkili makamlardan izin alınarak gerçekleşmektedir” denildi.

Okuducu, alanın millet bahçesi değil orman olduğunu, millet bahçesi olsa da ağaç kesilemeyeceğini belirtti. Okuducu, “İstanbul’un en büyük orman katliamı Ümraniye’de gerçekleşiyor” konu başlığı ile imza kampanyası başlattı.

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