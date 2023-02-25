Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Süper Lig’in 23. hafta erteleme müsabakasında Ümraniyespor, Adana Demirspor’u ağırlayacak. Ligde Kırmızı Beyazlılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda aldığı 14 puanla son sırada bulunuyor. Mavi Lacivertliler ise 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 38 puanla 5. basamakta yer alıyor.

Süper Lig’de ikinci maç

Ümraniyespor ile Adana Demirspor, oynayacakları bu maçla birlikte Süper Lig’de ikinci kez rakip olacak. İki ekip, daha önce 1. Lig’de 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İstanbul ekibi, sahadan hiç galip ayrılamazken, 3 kez Adana temsilcisi kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Ümraniyespor’un 5 golüne, Adana Demirspor 11 gol ile karşılık verdi. Bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçı 1-0’lık skorla kazanan Adana Demirspor olmuştu.

Ümraniyespor, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta puan alamadı. Adana Demirspor ise son 4 maçında 2’şer galibiyet ve beraberlik aldı. Adana Demirspor bu süreçte Ankaragücü ve Sivasspor’u yenerken, Giresunspor, Fenerbahçe ile de berabere kaldı.