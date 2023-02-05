Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Ümraniyespor, Süper Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor’u ağırlayacak. 4 maçtır kaybeden ve 14 puanla son sırada bulunan Recep Uçar’lı Ümraniyespor’un evinde kazanmaktan başka çaresi yok. İstanbul ekibi, kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. 4 maçtır kaybetmeyen ve 38 puanla 5. basamakta bulunan Vincenzo Montella’lı Adana Demirspor ise yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde olacak. Mavi Şimşekler, evine puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. Ev sahibinde Avounou kart cezalısı, Allyson ile Bettaieb’in sakatlıkları sürüyor. Konuk takımda tek eksik sakatlığı devam eden Gulbrandsen.

Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan’ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ümraniyespor-Adana Demirspor muhtemel 11’ler:

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Onur, Kartal, Oğuz, Gheorghe, Onur, Geraldo, Umut

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Emre