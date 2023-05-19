Ümraniyespor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Ümraniyespor, Süper Lig’in 35. haftasında Ankaragücü’nü ağırlayacak. 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Sivasspor’u devirerek kötü gidişatı durduran, Başakşehir deplasmanından 1 puanla dönen Mustafa Er yönetimindeki Ümraniye, 27 puanla ateş hattında. İstanbul ekibi, evinde 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Son 3 maçından sadece 1 puan alabilen Tolunay Kafkas’lı Ankaragücü, 36 puanda. Başkent ekibi, kritik deplasmanda kazanıp kötü gidişatını durdurmayı ve alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.
Ümraniyespor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yarın Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Ümraniyespor-Ankaragücü maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Mete Kalkavan’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ümraniyespor-Ankaragücü muhtemel 11’ler:
Ümraniyespor: Anıl, Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani, Serkan, Kartal, Mrsic, Onur, Sekidika, Umut
Ankaragücü: Gökhan, Arda, Atakan, Mujakic, Taylan, Djokanovic, Malcuit, Hanousek, Zahid, Milson, Sowe