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Ümraniyespor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Yazan:
Alaturka Online
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Ümraniyespor, Süper Lig’in 35. haftasında Ankaragücü’nü ağırlayacak. 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Sivasspor’u devirerek kötü gidişatı durduran, Başakşehir deplasmanından 1 puanla dönen Mustafa Er yönetimindeki Ümraniye, 27 puanla ateş hattında. İstanbul ekibi, evinde 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Son 3 maçından sadece 1 puan alabilen Tolunay Kafkas’lı Ankaragücü, 36 puanda. Başkent ekibi, kritik deplasmanda kazanıp kötü gidişatını durdurmayı ve alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.

Ümraniyespor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarın Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Ümraniyespor-Ankaragücü maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Mete Kalkavan’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ümraniyespor-Ankaragücü muhtemel 11’ler:

Ümraniyespor: Anıl, Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani, Serkan, Kartal, Mrsic, Onur, Sekidika, Umut

Ankaragücü: Gökhan, Arda, Atakan, Mujakic, Taylan, Djokanovic, Malcuit, Hanousek, Zahid, Milson, Sowe

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