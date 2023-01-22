Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Fenerbahçe , Süper Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Lider Galatasaray ‘ın kazanmasıyla ezeli rakibinin 7 puan gerisine düşen, 38 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK’yı 2-1 yenip kupadaki Rizespor mücadelesinden de galibiyetle arılmıştı. Ligde ve kupada aldığı galibiyetlerle Ümraniyespor karşılaşmasına moralli gidecek olan Sarı Lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. 3 maçlık yenilmezlik serisi İstanbulspor maçıyla sona eren ve 14 puanla son sırada yer alan Ümraniyespor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Her maç final niteliğinde

Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de Galatasaray’a kaybederek zirveyi ele geçirme fırsatını geri tepmişti. Sarı Kırmızılılar’ın bu hafta Antalyaspor’u da yenmesiyle birlikte puan farkı 7’ye yükseldi. Sezonun ikinci yarısı henüz yeni başlasa da farkın iyi artmasıyla birlikte Fenerbahçe için artık her maç final niteliği taşımaya başladı. Son dönemde oyun olarak ciddi bir düşüş yaşayan Jorge Jesus’un öğrencileri buna rağmen ligde Gaziantep’i, kupada ise Rizespor’u son dakika golleriyle yenmeyi başardı. Galibiyet serisi yakalayan Sarı-Lacivertliler, bunu Ümraniye deplasmanında da sürdürmenin peşinde. Ligin dibine demirleyen İstanbul temsilcisi için de artık her puan altın değerinde.

Ümraniyespor yara aldı

Kırmızı-Beyazlılar, Ankaragücü, Hatay ve Giresun maçlarından 7 puan toplayarak iyi bir çıkış yakalamıştı. Ancak son hafta, düşme potasındaki rakiplerinden İstanbulspor’a evinde kaybeden Ümraniyespor, büyük bir darbe aldı. İstanbul ekibi, kupadaki Trabzonspor mücadelesinde ise son anlarda yediği golle uzatmalara gitmek zorunda kaldı ve ardından 4-1 kaybetti. Fenerbahçe için bu maç, kağıt üzerinde en kolay deplasmanlardan biri. Ancak ligin ilk haftasında Kadıköy’de 3-3 biten karşılaşma, Jorge Jesus ve öğrencileri için büyük bir şok olmuştu. Üstelik o dönem Fenerbahçe, oyun olarak çok daha formdaydı. İki takım için de kritik bir 90 dakika olacak.

Arda Güler kararsızlığı

Genç yıldız, kupadaki Rizespor karşısında ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Arda, güzel futbolunu harika bir asistle süslemişti. 17 yaşındaki oyuncunun bu performansı, Jorge Jesus’u zor bir kararla karşı karşıya bıraktı. Arda Güler, formuyla Ümraniye karşısında da 11’de olmayı hak ettiğini gösterdi. Jesus da öğrencisine bu şansı tanımak istiyor. Ancak Portekizli hocanın, maçın yüksek fizik mücadeleyle geçme beklentisi nedeniyle endişesi var. Jorge Jesus, Arda’nın henüz fiziken yeterli olmadığını daha önce dile getirmişti. Genç yıldızın Ümraniye karşısında 11’de oynama ihtimali yüksek olsa da tecrübeli teknik adamın kararını maç saatinde vereceği öğrenildi.

Sınırdakiler can sıkıyor

Fenerbahçe’de, mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı Ümraniyespor maçı öncesinde önemli bir endişe var. Sarı Lacivertliler’de tam 6 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique ve Attila Szalai, bu akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde haftaya pazar günü Kasımpaşa ile Kadıköy’de oynanacak maçta cezalı duruma düşecek. Jesus, bu öğrencilerinden kart konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Ümraniyespor’dan bilet yasağı

Kırmızı-Beyazlılar, bu akşam Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşmayla ilgili olarak dün bir açıklama yaptı. Buna göre, bu mücadelede logosuz, TFF ve Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine bilet yüklemesi yapılmayacağı duyuruldu. Bu kartlardan alım yapmış kişilerin ise biletlerinin iptal edeceği açıklandı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Ümraniye-Galatasaray maçında konuk takıma 25 bin bilet verildiğini hatırlatarak sosyal medyada bu karara tepki gösterdi.

Bruma çok heyecanlı

Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında TFF’ye bildirilen listede yer almamıştı. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte geçici liste hakkı tanınmaya başlandı ve Bruma, Rizespor maçında kadroya girdi. Yönetimin, 4 milyon 250 bin Euro karşılığında bonservisini aldığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu akşam hocasının kendisine şans vermesini umuyor. Bruma, bu sezon ligde sadece ilk haftadaki Ümraniye maçında süre alabilmişti. Portekizli, yine bir Ümraniye mücadelesinde oynamayı heyecanla bekliyor.