Ümraniyespor Kamil Ahmet Çörek’i transfer etti

Ümraniyespor, ligden çekilme kararı alan Hatayspor’dan sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi’yle prensip anlaşmasına vardı.

Kamil Ahmet Çörekçi’nin performansı

Kariyerinde Bucaspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Hatayspor kulüpleri bulunan 32 yaşındaki sağ bek, bu sezon Hatay’da 18 maçta forma giydi ve 1 de asist yaptı.

Bilindiği üzere, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Atakaş Hatayspor bu sezon ligden çekilme kararı almıştı.

Akdeniz ekibinde daha önce Mehdi Boudjemaa, Samuel Adekugbe, Bertuğ Özgür Yıldırım, Saba Lobjanidze ve Abdullah Yiğiter sezon sonuna kadar başka takımlara kiralanmıştı.