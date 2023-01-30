Ümraniyespor, Kayode’yi kadrosuna kattı

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ederken takımlar transferlerine devam ediyorlar. Ligin son sırasında bulunan ve bir an önce alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapan Ümraniyespor’dan sürpriz bir hamle geldi.

Ümraniyespor, Kayode transferini bitirdi. İstanbul ekibi ile sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

Ligde gol noktasında sıkıntı çeken HangiKredi Ümraniyespor’da santrfor hattına takviye geldi. İstanbul ekibi, Shakhtar Donetsk forması giyen Olarenwaju Kayode ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu sözleşme imzalamak için menajeri Segun Ogunbayo ile tesise geldi.

✍️ Ümraniyespor, Kayode transferini bitirdi.

💥 İstanbul ekibi ile sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

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— Fanatik (@fanatikcomtr) January 30, 2023

8 Mayıs 1993 yılında Nijerya’da dünyaya gelen Kayode, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş yaptı. Daha sonra ise Mimosas kulübüne transfer olan Kayode, burada göstermiş olduğu performansla Luzern’e transfer olsu. 2015/2016 sezonunda ise Austria Wien’e transfer olan Nijeryalı golcü burada attığı 24 golle gol kralı oldu. 2017-2018 sezonunda Avrupa’nın önde gelen takımlarından Manchester City’e transfer olup oradan da Shaktar Donetsk’e geçti.

2018-2019 sezonunu Shakhtar Donetsk’te tamamlayan Kayode, kariyerinde 223 resmi müsabakaya çıkıp 75 gol atma başarısı gösterdi.

Kayode’nin Sivasspor macerası ise 40 maç sürdü. Nijeryalı futbolcu, Yiğidolarda toplam 11 gol atıp, 3 de asist kaydetti.

Ömer Necati Albayrak