Ümraniyespor maçında Fenerbahçeli oyuncular arasında gerginlik!

Fenerbahçe , Süper Lig ‘in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Lacivertliler, 73. dakikada Michy Batshuayi’nin attığı golle 1-0 öne geçse de ev sahibi ekip, 78. dakikada Umut Nayir ile skoru 1-1’e getirdi.

FENERBAHÇE’DE 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, Gaziantep FK maçı 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Son oynanan lig maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci, cezasını tamamlayarak bugün yeniden formasına kavuştu. Gaziantep FK müsabakasında sol bek oynayan Alioski’nin yerine bugün sahada Lincoln yer aldı. Öte yandan son lig maçında 11 oynayan Emre Mor ve Mert Hakan Yandaş, bugün yedek kulübesinde bulunuyor.

Portekizli teknik adam, Ümraniyespor maçına şu 11’le başladı:

Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai, Lincoln Henrique, Miguel Crespo, Willian Arao, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia, Michy Batshuayi.

SAHA İÇİNDE GERGİNLİK!

Fenerbahçe’nin deplasmanda Ümraniyespor ile oynadığı mücadelede Fenerbahçeli oyuncuların maç içinde birbirleriyle yaşadıkları gerginlik dikkat çekti. Karşılaşmanın 60. dakikası civarında yaşanan pozisyon sonrası Michy Batshuayi ile Emre Mor arasında bir gerginlik yaşandı.

İRFAN CAN KAHVECİ AYIRDI

Yaşanan pozisyona sinirlenen iki oyuncu, birbirlerinin üzerlerine doğru yürürlerken araya İrfan Can Kahveci girdi. Tecrübeli oyuncu, ikilinin arasına girerek gerginliğin büyümesini engellemeye çalıştı.