Ümraniyespor-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (11’ler)

Son 4 maçından puansız ayrılan ve 23 ouanla 18. sıraya gerileyen Ümraniyespor, Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor’u ağırlayacak. Mustafa Er yönetiminde ayağa kalkmaya ve ateş hattından uzaklaşmaya çalışan İstanbul ekibinin evinde galibiyetten başka çaresi bulunmuyor. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde Fenerbahçe’ye 3-1 kaybeden Sivasspor, 37 puanla 11. basamakta. Yiğidolar, zorlu deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
Ümraniyespor-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak Ümraniyespor-Sivasspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Burak Şeker’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ümraniyespor-Sivasspor 11’ler:
Ümraniyespor: Orkun, Sackey, Serkan Göksu, Kayode, Onur Ayık, Umut Nayir, Epureanu, Geraldo, Glumac, Sekidika, Popov
Sivasspor: Muammer, Murat, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Ümraniyespor: Orkun, Sackey, Serkan Göksu, Kayode, Onur Ayık, Umut Nayir, Epureanu, Geraldo, Glumac, Sekidika, Popov
Sivasspor: Muammer, Murat, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare#ÜMRvSVS
— Fanatik (@fanatikcomtr) May 7, 2023