Ümraniyespor, Trabzonspor’dan rövanşı aldı

Abdullah Avcı, uzun süre sakatlıktan çıkan ve bir süredir takımla çalışan Marek Hamsik ile Edin Visca’yı, Ümraniyespor mücadelesinde kadroya almadı. Tecrübeliteknik adamın, yeni bir sakatlık yaşanmaması adına bu oyuncuları riske etmediği ve Adana Demirspor mücadelesine sakladığı öğrenildi. Her iki ismin, 12 Mart’taki Adana Demir maçında kadroda olmaları bekleniyor.

Bakasetas’tan kötü haber

Maçöncesi son antrenmanda sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden Bakasetas, Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyemedi. Maç sabahı yapılan detaylı kontrollerde, kas yaralanması tespit edilen Yunan yıldızın tedavisine hemen başlandığı açıklandı. Başarılı 10 numaranın, önümüzdeki hafta oynanacak Adana Demirspor mücadelesini kaçırması bekleniyor. Sonrasında Trabzonspor uzun bir araya girecek.

Naci kırmızı kart gördü

34. dakikada Trezeguet sakatlandıktan sonra oyuna giren Naci Ünüvar, maçın uzatma anlarında kırmızı kart gördü. Rakip oyuncuya yaptığı faul sonrası yan hakeme sinirlenen ve itiraz eden genç futbolcu, ikinci sarı kartla atıldı.Ceza sınırındaki isimlerden UğurcanÇakır ve Bartra ise mücadeleyi sorunsuz tamamladı. Sınırdaki diğer isimler Bakasetas ve Gbamin, dün forma giymedi.

Stadın sadece çeyreği doldu

Geçtiğimiz sezon hemen her maçını kapalı gişe oynayan Trabzonspor, bu yıl da istikrarsız performansa rağmen Akyazı’da kolay kolay 25 bin taraftarın altına düşmüyordu. Ancak dün tribünlerde sadece 12 bin 321 biletli seyirci vardı. 27 bin kombine sahibinin yaklaşık 20 binlik bölümü maça gelmedi. 5 bin civarında da bilet satıldı. Karadeniz ekibi, ligde önümüzdeki hafta yine Akyazı’da oynayacak ve bu kez rakibi Adana Demirspor olacak.

30 dakikada 3 gol…

Süper Lig’deki ilk sezonunda sergilediği performansla yarışa renk katmasına rağmen bir türlü sonuç alamayan Ümraniyespor, özellikle büyük maçlarda ciddi şanssızlık yaşamıştı. İstanbul ekibi, zinciri Trabzon deplasmanında kırdı. Recep Uçar’ın ekibi, Trabzonspor’a karşı geride bekleyip kontrataklar ve duran toplarla gol aradı. Kalesini iyi savunup, kazandı. Türkiye Kupası’nda son 16 turunda Trabzonspor’a karşı galibiyete çok yaklaşan Ümraniyespor, son saniyelerde yediği golle maçı uzatmalara götürmüş ve 30 dakikalık bölümde 3 gol yiyerek elenmişti. İstanbul ekibi, o maçın rövanşını da almış oldu.

Yıllarca ekibindeydi…

Galatasaray ve Fenerbahçe ile karşılaştığı ligdeki 4 maçta da doğru oyunu sergileyen Ümraniyespor, son dakika golleriyle yıkılmıştı. Recep Uçar, yıllarca yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı’ya karşı sezonun en önemli galibiyetlerinden birine ulaştı.

Umut ’10’ yaptı

Ümraniyespor’un flaş ismi Umut Nayir, Trabzonspor’u da boş geçmedi. 29 yaşındaki forvet, 65. dakikada kornerden gelen topa ayağını sokarak, farkı ikiye çıkardı. Umut, ligde 10 gole ulaştı. Öte yandan başarılı santrfor, çıktığı son 5 lig mücadelesinin 4’ünde ağları sarstı.