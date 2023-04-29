55.9 F
Los Angeles
29 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporÜmraniyespor: VAR kayıtları açıklansın

Ümraniyespor: VAR kayıtları açıklansın

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasının açılış maçında Alanyaspor sahasında Ümraniyespor’u 4. dakikada bulduğu golle yendi ve Ömer Erdoğan ilk maçında 3 puan ile tanıştı. 

Maça hakem kararları damga vurdu. Maç sonu konuk ekipten sürpriz bir hamle geldi. 

Hangikredi Ümraniyespor, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı paylaşımla ‘VAR kayıtları açıklansın’ çağrısında bulundu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ‘Uzatmalarda gelen faul, uydurma bir faul ile iptal, imdada yetişen garip çizgili VAR, alelacele bitirilen maç’ sözleri kullanılırken VAR kayıtlarının açıklanması gerektiği belirtildi.

İşte o paylaşım:

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,492BeğenenlerBeğen
16,194TakipçilerTakip Et
3,516TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States