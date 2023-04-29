Ümraniyespor: VAR kayıtları açıklansın

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasının açılış maçında Alanyaspor sahasında Ümraniyespor’u 4. dakikada bulduğu golle yendi ve Ömer Erdoğan ilk maçında 3 puan ile tanıştı.
Maça hakem kararları damga vurdu. Maç sonu konuk ekipten sürpriz bir hamle geldi.
Hangikredi Ümraniyespor, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı paylaşımla ‘VAR kayıtları açıklansın’ çağrısında bulundu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ‘Uzatmalarda gelen faul, uydurma bir faul ile iptal, imdada yetişen garip çizgili VAR, alelacele bitirilen maç’ sözleri kullanılırken VAR kayıtlarının açıklanması gerektiği belirtildi.
İşte o paylaşım: