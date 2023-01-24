Ümraniyespor’da Orkun Özdemir’in çabaları yetmedi

Ümraniyespor, zirve hesapları yapan Fenerbahçe karşısında dişe diş mücadele etti. Kırmızı-Beyazlılar, önemli pozisyonlar da buldu. Ümraniye’de gecenin yıldızı ise şüphesiz kaleci Orkun Gözdemir oldu. Serkan Kırıntılı’nın yokluğunda eldivenleri giyen 27 yaşındaki file bekçisi, adeta kalesinde duvar ördü.

Orkun, ilk yarıda Rossi, Batshuayi ve Valencia’ya gol izni vermedi. Başarılı kaleci, ikinci devrede de iyi performansını sürdürdü. Orkun Özdemir, Batshuayi’nin golünde çaresiz kaldı ancak sonrasında yine önemli kurtarışlara imza attı. 27 yaşındaki kaleci, 89. dakikada Valencia’nın ortasında takım arkadaşı Glumac’ın ters vuruşunda bile topa son anda hamle yaptı ancak golü önleyemedi. Orkun Özdemir, harika oynadığı maçta 90+11. dakikada Valencia’nın net pozisyonunda yine kalesinde devleşti. Ancak başarılı kalecinin müthiş performansı, takımının puan almasına yetmedi.

UMUT NAYİR ATTI AMA…

Ümraniyespor’da son haftaların golcü ismi Umut Nayir, dün de etkili bir futbol sergiledi. 29 yaşındaki forvet, ilk yarıda bir kafa vuruşunda gole yaklaştı ancak topu ağlara gönderemedi. Umut, ikinci yarıda çok daha iyiydi. Başarılı oyuncu, 78. dakikada Avounou’nun harika pasında savunmanın arkasına sarktı, Altay’ı da çalımlayıp golünü attı ve skora dengeyi getirdi.

Umut Nayir, 90+8’de bir kez daha defansın arkasına sarkıp dar açıdan ağları sarssa da pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü VAR’dan döndü.

RECEP UÇAR: RAKİP HOCALAR ‘FAUL’ DEDİ

Ümraniye’nin çalıştırıcısı Recep Uçar, “Bizim ikinci golde faul var. Ancak Fenerbahçe’nin ikinci golünden önce kaç faul var bakalım. Fenerbahçe kulübesindekiler bile, ‘Haklısın, faul vardı hocam’ dediler” sözleriyle maçtan sonra isyan etti.

Ümraniyespor’un teknik patronu Recep Uçar, karşılaşmanın ardından çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Başarılı çalıştırıcı, “Ülkedeki en sakin, nazik teknik adamlardan biriyim ama kart görüyorum. Bizim yediğimiz golden önce kaç faul var bakalım. Bizim attığımız ikinci golden önce faul var, ben haksızlık istemiyorum ama hakemler beni çıldırttı. Fenerbahçe kulübesindekiler bile kendi attıkları gol için, ‘Haklısın, faul vardı hocam’ dediler” ifadelerini kullandı.

‘Hemen TFF’yi basıyorlar’

Recep Uçar, “Trabzonspor maçında 3 penaltımız verilmedi. Kayserispor, Gaziantepspor maçlarında verilen aptalca penaltılar… Bizim canımız yandı. En kısıtlı imkanlara sahip takımız” dedi. Mazeret üretmediğini belirten Uçar, “Sonuncuysak sebebi benim ama yeter artık. Beşiktaş , Fenerbahçe, Galatasaray en ufak şeyde TFF’yi basıyor ve lehlerine her şey değişiyor. Şu gri pozisyonlarda da bir kez bize dönsün! Benim canım çok yanıyor” diye konuştu.

STAT KÖTÜ, ZEMİN GÜZEL

Jorge Jesus, mücadelenin Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanacak olmasına tepki göstermiş, “O statta maç oynanmamalı. Fenerbahçe maçları Portekiz’de, Avrupa’da yayınlanıyor. Orada maç oynanmamalı” ifadelerini kullanmıştı. Ümraniye cephesinden de, “Jesus, kendi ülkesi Portekiz’deki statlara baksın. Ortamı germeye çalışıyor” yanıtı gelmişti.

Yaklaşık 3.500 kişi kapasiteli olan statta dün zaman zaman rüzgarın hızı 40 km.’ye kadar çıktı. Ümraniye Şehir Stadı’nın fiziki koşulları kötü olmasına rağmen en azından zemininin, Süper Lig’deki birçok yeni stada göre daha iyi durumda olması dikkat çekti.